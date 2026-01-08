Renueva tu estilo con las rebajas de enero 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Enero no es solo sinónimo de promesas de año nuevo... también es el mes en el que el clóset puede renovarse con inteligencia. Las rebajas de invierno son uno de los mejores momentos del año para invertir en aquellos básicos que no pasan de moda, que combinan con todo y que, bien elegidos, se convierten en pilares de tu estilo personal.

No se trata de comprar por comprar, sino de elegir piezas que realmente valen la pena, que no caducan en una temporada y que elevan tu guardarropa por mucho tiempo. Estos son los básicos que deberías buscar (y encontrar con descuentos) antes de que termine enero.

Piezas básicas que puedes comprar en temporada de rebajas

El abrigo neutro que lo eleva todo

Un buen abrigo en tonos como negro, gris, rojo, camel o beige funciona porque es la capa final que define cualquier look. Puede transformar un outfit sencillo -jeans y suéter- en algo mucho más pulido sin esfuerzo. Además, es una prenda que no depende de tendencias, sino de cortes limpios y proporciones bien hechas.

El suéter de punto que se adapta a todo

Los suéteres de punto funcionan porque son comodín: sirven para capas, para oficina, para fines de semana y hasta para looks más arreglados si el tejido es fino. Apostar por tonos neutros o clásicos garantiza que no pase de moda en una sola temporada.

La camiseta blanca

Una camiseta blanca de buena calidad funciona porque es la base de infinitos looks: debajo de blazers, con jeans, faldas o incluso trajes sastre. La clave está en el algodón, el grosor y el fit.

Jeans rectos o de corte clásico

Este tipo de jeans funcionan porque equilibran la silueta y no están sujetos a modas extremas. Ni skinny ni oversize: el corte recto es el punto medio que siempre se ve actual.

El blazer estructurado

Un blazer bien hecho es la prenda que convierte cualquier look casual en uno más sofisticado. Funciona porque se adapta tanto a outfits formales como a combinaciones relajadas con jeans y tenis.

Botas que resisten varias temporadas

Las botas de diseño sencillo -sin plataformas exageradas ni detalles demasiado marcados- funcionan porque atraviesan tendencias y acompañan looks de invierno y entretiempo.