San Luis Potosí impulsa certificación oficial para agentes inmobiliarios

En su 2° desayuno empresarial de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios sección SLP, (AMPI), el diputado local Emilio Rosas Montiel presentó las reformas a la Ley del Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, instrumento legal que permitirá evitar la piratería.

Por invitación del presidente de AMPI SLP, Lic. Neil Castro, el diputado local expuso el resultado legislativo de las reformas que regularizan la operación inmobiliaria y bajan el riesgo de improvisación.

Recordó que en San Luis Potosí hay más de 3 mil agentes inmobiliarios "Patito", es decir que ni siquiera están registrados ante la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, ni cuentan con una oficina, lo que deriva en la práctica de fraudes inmobiliarios y que implica que el patrimonio que costó tanto esfuerzo, caiga en manos incorrectas ya sea por falta de conocimiento o por malicia.

Dijo que la reforma presentada y que fue aprobada hace algunos meses, tiene que ver con dar más valor a la licencia de agente inmobiliario, de manera que los agentes se sometan a la certificación de validez oficial, con el agregado de la obligatoriedad de que en la publicidad tanto impresa como digital, los agentes inmobiliarios agreguen su número de registro, porque este último candado da a entender que el agente inmobiliario tiene los conocimientos necesarios para el desarrollo de su tarea.

"Si no tiene registro sabemos que nos estamos jugando algo".

En la exposición, advirtió que un agente inmobiliario tiene que tener conocimientos legales, de urbanismo, de arquitectura, de mercadotecnia, gestiones municipales, derecho, valuación y de lo que tenga que ver con los predios irregulares, lo cual implica que la gama de conocimientos esté implícita en la licencia.

Recordó que la ley antigua ordenaba únicamente capacitación, pero no había certificaciones de validez oficial y ni siquiera una metodología de certificación de competencias laborales.

A través de AMPI, Están 24 asesores inmobiliarios en proceso de certificación y justo ahora hay 110 asesores que se han estado ya capacitando en este primer bimestre. Por lo pronto, el registro anotado ante la Secretaría de Desarrollo Económico se irá depurando, actividad que puede ser muy variante.

El diputado compareció ante los miembros del organismo empresarial para que conozcan cuáles son las reformas a la Ley Estatal de Agentes Inmobiliarios.