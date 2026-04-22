THIAGO ¡ES BAUTIZADO!

En la celebración por el bautismo de Thiago Suárez Roces, sus seres queridos y amistades reflejaron gran entusiasmo.

Sus papás: Christian Manuel Suárez Roces Álvarez y María José Robledo Bravo integraron elementos de buen gusto, a fin de compartir un festejo de alegría.

Así, los invitados se encontraron con múltiples atractivos y detalles que les cautivaron.

Eso sí, Christian y María José se lucieron como anfitriones.

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Ellos, recibieron de la selecta concurrencia los mejores deseos de bienestar con su familia.