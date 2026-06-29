UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC CELEBRA LA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2026

En un ambiente de orgullo, emoción y alegría, la Universidad Cuauhtémoc Campus San Luis Potosí celebró la ceremonia de graduación de la Generación 2026, en la que cientos de estudiantes recibieron el reconocimiento al esfuerzo y dedicación que los llevó a concluir exitosamente una importante etapa de su formación académica.

Acompañados por sus familias, amigos, docentes y autoridades universitarias, los egresados vivieron una ceremonia plena de emotivos momentos, en la que fueron reconocidos por haber culminado sus estudios en programas de preparatoria, licenciaturas, ingenierías, modalidades sabatina y en línea, además de especialidades de posgrado.

El presidium estuvo encabezado por el rector de la Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí, Francisco Martínez Becker, y el vicerrector académico, Francisco Javier Tobías Azúa, quienes felicitaron a los graduados por alcanzar esta meta y los exhortaron a ejercer su profesión con ética, liderazgo y compromiso social.

Durante la ceremonia también se entregó el distintivo Caballero Águila, uno de los máximos reconocimientos que otorga la institución a los alumnos con excelencia académica, distinguiendo a quienes destacaron por su desempeño, constancia y dedicación a lo largo de su formación profesional.

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Las diferentes coordinaciones académicas participaron en la entrega de reconocimientos a los egresados de carreras como Arquitectura, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Ciencias de la Comunicación, Derecho, Medicina, Odontología, Psicología Clínica, Fisioterapia, Nutrición, Ingeniería Industrial, Mecatrónica y Robótica, Diseño Gráfico, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Turismo, Pedagogía, Desarrollo de Negocios, Actividad Física y el Deporte, entre otras.

En su mensaje de clausura, las autoridades universitarias destacaron que los nuevos profesionistas forman parte de una generación preparada para enfrentar los retos del mundo actual, con una formación basada en la innovación, la excelencia académica y los valores que distinguen a la Universidad Cuauhtémoc.

La ceremonia concluyó entre aplausos, fotografías y muestras de cariño por parte de familiares y amigos, quienes acompañaron a los nuevos egresados en uno de los momentos más significativos de su vida académica y profesional.