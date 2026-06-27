DANIELA ¡PREPARA SU BODA CON ALEJANDRO PARRA!

Daniela Reverte Pañola y Alejandro Parra González unirán sus vidas por medio del sacramento del matrimonio, en una ceremonia religiosa que efectuará en Como, Italia., el 23 de agosto próximo.

Con éste motivo, Raquel González Olguín ofreció una estupenda bienvenida a su futura nuera, por lo que integró elementos y atractivos de buen gusto para recibir a las invitadas.

Ahí, la futura novia llegó con su mamá Lila Pañola Morelos.

Además, sus tías, primas y amistades cercanas.

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La atmósfera cálida agradó a la selecta concurrencia, quienes le desearon lo mejor en su matrimonio.

El estupendo festejo, se prolongó con ¡gran alegría!