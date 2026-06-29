VALERIA ¡SERÁ MAMÁ!

Valeria Guerrero Sánchez se convertirá en mamá cuando los primeros días de agosto nazca su primer hijo.

Ante este especial acontecimiento, Elsa Tamez de Mahbub ofreció una espléndida celebración, a fin de compartir con su nuera su felicidad y dar la bienvenida a su primer nieto.

La anfitriona reunió detalles de buen gusto, como fue la ambientación del lugar donde se efectuó el festejo, a base de globos en tonos blanco, azul y beige y un enorme oso de peluche, así como diseños de flores naturales.

Estuvieron a disfrutar con Valeria de una cálida mañana, su mamá Alma Sánchez, su hermana Lily Guerrero Sánchez, sus concuñas Verónica Sojo y Laura Bravo, tías, primas y amigas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

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En una agradable atmósfera, la festejada comentó sobre los preparativos que realiza con su esposo Mauricio Mahbub Tamez, a fin de recibir a su primogénito, quien vendrá a colmar de dicha su hogar y se llamará Mauricio.

El encuentro, con gran alegría, para recordar.