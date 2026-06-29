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¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

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¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

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VALERIA ¡SERÁ MAMÁ!

ESPERA ILUSIONADA EL NACIMIENTO DE MAURICIO

Por Maru Bustos PULSO

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Valeria Guerrero Sánchez se convertirá en mamá cuando los primeros días de agosto nazca su primer hijo.

Ante este especial acontecimiento, Elsa Tamez de Mahbub ofreció una espléndida celebración, a fin de compartir con su nuera su felicidad y dar la bienvenida a su primer nieto.

La anfitriona reunió detalles de buen gusto, como fue la ambientación del lugar donde se efectuó el festejo, a base de globos en tonos blanco, azul y beige y un enorme oso de peluche, así como diseños de flores naturales.

Estuvieron a disfrutar con Valeria de una cálida mañana, su mamá Alma Sánchez, su hermana Lily Guerrero Sánchez, sus concuñas Verónica Sojo y Laura Bravo, tías, primas y amigas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

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En una agradable atmósfera, la festejada comentó sobre los preparativos que realiza con su esposo Mauricio Mahbub Tamez, a fin de recibir a su primogénito, quien vendrá a colmar de dicha su hogar y se llamará Mauricio.

El encuentro, con gran alegría, para recordar.

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