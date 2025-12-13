Vara de canela en árbol de Navidad: tradición en Navidad 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- La Navidad se distingue por ser una época llena de tradición, armonía y tranquilidad, donde el ambiente festivo se hace presente más allá del motivo religioso que representa.

Durante esta temporada muchos de los objetos que se utilizan como decoración en los hogares tienen un significado específico, entre ellos destaca la canela que se convierte en un amuleto de prosperidad y aquí te explicamos qué simboliza.

¿Por qué se le debe poner una vara de canela al árbol?

Si durante esta época has notado que algunas personas utilizan varas de canela como ornamento navideño con moños coloridos en el árbol de Navidad o coronas de adviento, debes saber que este detalle simboliza la buena fortuna.

En muchas culturas se cree que la canela en Navidad atrae la prosperidad, la abundancia, la paz y la purificación del ambiente que fortalece las intenciones de bienestar para el nuevo año, sumando un toque artesanal y aromático a la decoración navideña.

Ideas para incorporar la canela en adornos navideños

En el árbol de Navidad se pueden agrupar algunos ramos de varas de canela y con ayuda de un listón festivo se pueden crear pequeños ornamentos.

Si acostumbras poner velas decoradas en tu hogar, con un lazo puedes sujetar algunas varas de canela (también sirve como regalo).

Para crear envolturas artesanales para los regalos de Navidad, las varas de canela podrían lucir bien junto a decoraciones de naturaleza seca.