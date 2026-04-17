Acuerdan mantener canasta básica en 910 pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que comercializadores y productores del país acordaron mantener el precio de los 24 productos que integran la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) en $910.00 pesos.

A través de un comunicado, explicó que se acordó realizar un esfuerzo para disminuir el precio de alimentos perecederos, en particular del jitomate y estabilizar el precio de la tortilla.

Detalló que productores de carne, jitomate, papa, chile, entre otros productos perecederos, así como tiendas de autoservicio y expendedores de tortilla mantienen su compromiso en beneficio de las y los mexicanos.

Añadió que el acuerdo incluye señalizar en todas las tiendas de autoservicio los 24 productos de la canasta básica, a fin de que las y los consumidores puedan adquirirlos en el precio meta estipulado.

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La dependencia precisó que continuará realizando el monitoreo de precios de estos 24 productos para informar a la población sobre los precios mínimos y máximos de cada uno de ellos a través de la plataforma "Quién es Quién en los Precios".