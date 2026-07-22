Alcanza GM utilidad neta de 1.3 mil mdd

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CIUDAD DE MÉXICO.- General Motors (GM) reportó ingresos por 48 mil millones de dólares (mdd) en el segundo trimestre de 2026, una utilidad neta atribuible a los accionistas de 1.3 mil millones de dólares y un flujo operativo ajustado de 3.9 mil millones de dólares.

"General Motors entregó otro trimestre sólido de resultados, impulsados por la fortaleza de nuestro portafolio de productos, la agilidad de nuestro equipo y una ejecución disciplinada.

"La contribución de nuestros empleados, distribuidores y proveedores nos permite elevar, por segunda vez, nuestro pronóstico de resultados para 2026 y refuerza nuestra confianza en la expansión sostenida de márgenes y el crecimiento rentable hacia 2027", expresó Mary Barra, Chair y CEO de General Motors, en su carta a los inversionistas.

La compañía está elevando su guía de flujo operativo ajustado para todo el año 2026 por segunda vez en el año.

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La empresa espera que la utilidad neta atribuible a los accionistas se sitúe entre 8.4 mil millones y 9.8 mil millones de dólares; que el flujo de efectivo operativo automotriz sea de entre 15.4 mil millones y 19.4 mil millones de dólares.

Y que la utilidad por acción diluida sea de entre 8.98 y 10.98 dólares, con base en su guía actualizada y el impacto de los ajustes registrados en lo que va del año.

Estos resultados financieros esperados no incluyen el impacto potencial de futuros ajustes relacionados con partidas especiales.

Adicionalmente, GM anunció que su Consejo de Administración declaró un dividendo trimestral en efectivo sobre las acciones ordinarias en circulación de la compañía de $0.18 dólares por acción, pagadero el 17 de septiembre de 2026 a los accionistas registrados al cierre de operaciones del 4 de septiembre de 2026.