La Gran Escapada 2026 generó dos mil 514 mdd

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Ciudad de México.- La Gran Escapada 2026, iniciativa mexicana para impulsar el turismo y consumo local, generó beneficios económicos superiores a los 44.000 millones de pesos (más de 2.514 millones de dólares), un 10 % más que en 2025, informaron este lunes la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Esta fue la segunda edición de esta campaña, conocida también como el Buen Fin del Turismo por su similitud al Buen Fin o el Black Friday que activan ofertas y promociones por un fin de semana en el año.

En esta ocasión, se celebró del 18 al 21 de junio y reunió a 6.577 establecimientos de los 31 estados de México además de la capital, Ciudad de México, que ofrecieron más de 114.000 experiencias turísticas para incentivar los viajes dentro del país y fortalecer el consumo nacional.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, afirmó que la iniciativa se ha consolidado como una plataforma para acercar a las familias mexicanas a destinos culturales, gastronómicos, naturales e históricos mediante promociones y opciones accesibles.

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