Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Alertan por inflación mayor a 4% por 5 años

Por El Universal

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Alertan por inflación mayor a 4% por 5 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Si México no hace algo para enfrentar los grandes cambios en las tendencias globales, su economía va a seguir creciendo poco y la inflación estará por arriba de 4% en los próximos cinco años, advirtió Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El crecimiento económico va a seguir siendo crucial, vamos a seguir creciendo poco y la inflación va a estar por arriba de 4%", dijo.

Al dictar una conferencia magistral en el Seminario de Expectativas Económicas 2026, organizado por la asociación de exalumnos del ITAM, dijo que esos pronósticos son independientemente de la política del salario mínimo y el empuje de la redistribución vía la política salarial, los cuales continuarán generando presiones inflacionarias.

Destacó que México es uno de los países más rezagados: "Creo que en los gobiernos anteriores tampoco avanzamos de manera importante en hacer frente a estos grandes cambios en las tendencias globales".

Ve urgente que México tenga una postura clara de cómo enfrentar el mundo que se viene en las próximas tres décadas.

