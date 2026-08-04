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Valores

Analistas suben a 2% PIB para el 2028: Banxico

Por El Universal

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Analistas suben a 2% PIB para el 2028: Banxico
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      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La semana pasada, luego de que el Inegi dio a conocer que la economía creció 1.5% en el segundo trimestre del presente año, el titular de la SHCP, Édgar Amador, dijo en conferencia de prensa que las estimaciones de analistas y calificadoras como Fitch que colocaban al PIB en 1%, seguramente se ajustarían al alza.

      Afirmó que, con ese resultado, México retomó el crecimiento y deja "un buen nivel" hacia adelante.

      Para el próximo año, el consenso de especialistas que participaron en la encuesta dejó sin cambio su expectativa al quedar en 1.80%.

      También elevaron de 1.90% a 2% el PIB para el 2028, pero la tasa de crecimiento de México para los próximos 10 años sufrió un recorte de 1.85% a 1.83%, según el consenso.

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      Los obstáculos para el avance de la actividad económica siguen siendo los mismos, con la gobernanza a la cabeza y, a su interior, los problemas de inseguridad pública.

      En la parte externa, temas como el acuerdo comercial y la inestabilidad política internacional se mantienen como las principales limitantes.

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