Empleo formal paga 1.8 veces más que el informal

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- La diferencia de ingresos entre el empleo formal e informal es visible, ya que el ingreso, en el primer caso, es 1.8 veces mayor que el de los informales.

México registra brecha salarial entre empleo formal e informal

En un análisis, México ¿Cómo vamos? dijo que el ingreso laboral mensual promedio fue de 15 mil 204 pesos en un empleo dentro de la formalidad y de 8 mil 364 pesos en la informalidad. La brecha fue de 6 mil 840 pesos mensuales.

La organización explicó que la diferencia es aún mayor si se compara la misma variable por sexo.

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"El ingreso promedio de los hombres con empleo formal es 2.3 veces mayor que el de las mujeres con empleo informal, mientras que, dentro de cada tipo de empleo y de informalidad, los ingresos laborales promedio de los hombres son superiores a los de las mujeres.

La diferencia del ingreso también tiene que ver con el nivel de estudios entre los hombres, pero no con respecto a las mujeres.

Mujeres enfrentan mayores retos en informalidad laboral

El coordinador de la "Radiografía de la informalidad y la calidad del empleo: retos demográficos y tecnológicos" de México ¿Cómo vamos?, Axel Eduardo Gómez, dijo que "las mujeres tienen mayor escolaridad promedio que los hombres tanto en el empleo formal como en el informal, aunque esta ventaja educativa no elimina las brechas de ingreso".

Aseguró que "la informalidad no es una situación homogénea ni responde exclusivamente a decisiones individuales".

Esa condición se relaciona con condiciones estructurales del mercado laboral y con las oportunidades que hay disponibles para cada persona.

En el caso de las mujeres, la situación es más difícil entre más hijos tenga, entre menor escolaridad registre, si trabaja por cuenta propia, si labora en micro y pequeñas empresas y si vive en determinadas regiones del país.

Aunque la informalidad laboral se redujo 4.5 puntos del 2005 a la fecha, dicho sector gana peso y persisten brechas de ingreso, género y acceso a la formalidad.

Se observa que en los últimos años se detuvo la transición gradual de la informalidad a la formalidad.

"Este estancamiento desde 2024 dificulta el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 del Gobierno de México de reducir la informalidad laboral a 48.9% en 2030", dijo.