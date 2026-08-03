logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Bolsa Mexicana inicia agosto con caída del 0.36%

El IPC cerró con pérdidas en firmas como Megacable y América Móvil

Por EFE

Agosto 03, 2026 04:38 p.m.
A
Bolsa Mexicana inicia agosto con caída del 0.36%
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 0,36 % para abrir agosto con un movimiento negativo, tras cerrar julio con una ligera pérdida del 0,04 %, lo que llevó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, a bajar a 66.697,22 unidades, en una jornada con avances en la mayoría de los mercados en el mundo.

      Mercado global y desempeño en Estados Unidos

      "El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas ante el optimismo sobre la caída en el precio de los energéticos. En Estados Unidos los tres índices más importantes (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) avanzaron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

      Retroceso en el mercado mexicano y emisoras destacadas

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida de 0,36 % para registrar caídas en tres de las últimas cuatro sesiones".

      Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Megacable (-2,73 %), América Móvil (-2,08 %), Femsa (-1,89 %), La Comer (-1,7 %) y Qualitas (-1,62 %).

      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que a pesar del movimiento negativo de este lunes el mercado mexicano registra un avance del 3,71 % en lo que va de 2026.

      Cotización del peso y volumen negociado

      En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, misma cifra que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

      El volumen negociado en el mercado alcanzó los 125,6 millones de títulos por un importe de 17.114 millones de pesos (unos 988 millones de dólares).

      De las 687 firmas que cotizaron en la jornada, 431 terminaron con sus precios al alza, 233 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

      Los títulos con mayor variación al alza fueron de la tenedora de acciones Globant (GLOBC A), con el 4,51 %; de la línea aérea Volaris (VOLAR A), con el 2,95 %, y de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool (LIVEPOL C-1), con el -2,94 %.

      En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el –7,14 %; de la cadena de centros deportivos Sports World (SPORT S), con el -3,7 %, y de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el -3,1 %.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bolsa Mexicana inicia agosto con caída del 0.36%
      Bolsa Mexicana inicia agosto con caída del 0.36%

      Bolsa Mexicana inicia agosto con caída del 0.36%

      SLP

      EFE

      El IPC cerró con pérdidas en firmas como Megacable y América Móvil

      Banco del Bienestar reporta caída del 36.8% en ganancias
      Banco del Bienestar reporta caída del 36.8% en ganancias

      Banco del Bienestar reporta caída del 36.8% en ganancias

      SLP

      El Universal

      El banco incrementó sus gastos en reparación, traslado de valores e impuestos, mientras que las comisiones y tarifas netas disminuyeron 4.6%.

      Remesas en México crecen 3.1% en primer semestre: Banxico
      Remesas en México crecen 3.1% en primer semestre: Banxico

      Remesas en México crecen 3.1% en primer semestre: Banxico

      SLP

      EFE

      El envío promedio subió 5% y las transferencias electrónicas representaron el 99,2% de las operaciones

      Profeco: 85.2% de gasolineras cumplen con tope
      Profeco: 85.2% de gasolineras cumplen con tope

      Profeco: 85.2% de gasolineras cumplen con tope

      SLP

      El Universal

      Finabien mantiene primer lugar en tipo de cambio para remesas desde Estados Unidos, con 51 semanas consecutivas.