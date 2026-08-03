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Banco del Bienestar reporta caída del 36.8% en ganancias

El banco incrementó sus gastos en reparación, traslado de valores e impuestos, mientras que las comisiones y tarifas netas disminuyeron 4.6%.

Por El Universal

Agosto 03, 2026 12:48 p.m.
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Banco del Bienestar reporta caída del 36.8% en ganancias
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      Las ganancias del Banco del Bienestar cayeron 36.8% anual durante el segundo trimestre de 2026, al ubicarse en 478 millones de pesos, frente a los 756 millones registrados en el mismo periodo del año previo, de acuerdo con el estado de resultados de la institución.

      Banco del Bienestar incrementa gastos administrativos y promoción

      La disminución en la utilidad se presentó en un periodo en el que el banco incrementó sus gastos de administración y promoción, al tiempo que registró menores ingresos por comisiones y tarifas netas.

      Según el reporte financiero al segundo trimestre del organismo, los gastos de administración y promoción del Banco del Bienestar ascendieron a 2 mil 814 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, un incremento de 10.4% respecto a los 2 mil 549 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

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      Los mayores aumentos se observaron en reparación y mantenimiento, que pasó de 32 a 158 millones de pesos, un crecimiento de 393.8%; traslado de valores, que aumentó 24.1%, de 399 a 495 millones de pesos; e impuestos y derechos diversos, que avanzaron 74.4%, al pasar de 86 a 150 millones de pesos.

      En contraste, los gastos en tecnología disminuyeron 6.2%, de 678 a 636 millones de pesos; las depreciaciones y amortizaciones retrocedieron 6.8%, de 339 a 316 millones; y los recursos destinados a vigilancia y sistemas de seguridad bajaron 7.1%, de 168 a 156 millones de pesos. Además, las remuneraciones aumentaron 3.1%, de 590 a 608 millones de pesos, mientras que otros gastos de administración y promoción crecieron 15.7%, de 153 a 177 millones de pesos.

      Resultados financieros y margen operativo del Banco del Bienestar

      En el mismo periodo, las comisiones y tarifas netas sumaron 2 mil 146 millones de pesos, lo que representó una disminución de 4.6% frente a los 2 mil 250 millones del segundo trimestre de 2025.

      Los ingresos por intereses se ubicaron en 2 mil 223 millones de pesos, una reducción de 14.6% anual, mientras que los gastos por intereses descendieron 32.4%, al pasar de mil 271 millones a 859 millones de pesos.

      Como resultado, el margen financiero alcanzó 1,364 millones de pesos, cifra 2.3% superior a la registrada un año antes.

      El resultado de la operación del Banco del Bienestar fue de 706 millones de pesos entre abril y junio de 2026, lo que representó una disminución de 32.2% respecto a los mil 41 millones obtenidos en el mismo lapso del año anterior.

      El resultado antes de impuestos también se redujo 32.2%, al pasar de mil 42 millones de pesos a 706 millones.

      Por su parte, los impuestos a la utilidad disminuyeron 20.3%, al ubicarse en 228 millones de pesos, frente a los 286 millones reportados en el segundo trimestre de 2025.

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