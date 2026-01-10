logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Atraviesa la BMV las 66 mil unidades

Por El Universal

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Atraviesa la BMV las 66 mil unidades

Ciudad de México.- El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) rompió la marca de 66 mil puntos por primera vez en la historia debido al impulso de las empresas relacionadas con las cotizaciones de los metales, dijeron analistas de Monex.

El Índice de Precios y Cotizaciones subió ayer 0.8% y alcanzó un cierre histórico de 66 mil 63 unidades. Con este movimiento, logró una ganancia semanal de 3%.

De las 35 empresas más negociadas, 26 registraron ganancias semanales y los mayores avances corresponden a Becle, Peñoles y Sigma, mientras que Quálitas, Grupo BMV y Regional concentran los peores retrocesos.

Monex destaca la inercia favorable de revalorización en algunos sectores, particularmente las compañías relacionadas con metales, como Grupo México y Peñoles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


También detectan inerciales avances en algunas empresas como Cemex, Bimbo, Cuervo y Gap.

"La fortaleza de estos niveles también se acompaña de una visión relativa que favorece a México, impulsada por una narrativa que el año pasado incorporó medidas comerciales que fortalecen la conexión con Estados Unidos", indicaron en un reporte publicado el viernes.

Señalaron que, estructuralmente, la diversificación global sigue beneficiando a los países con mercados emergentes, principalmente a los de América Latina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Moderada aceleración económica prevista para México en 2026
Moderada aceleración económica prevista para México en 2026

Moderada aceleración económica prevista para México en 2026

SLP

El Universal

Banxico enfrenta cuestionamientos sobre su credibilidad en el contexto económico de México para el año 2026.

Exportación automotriz cierra 2025 con un retroceso de 2.6%
Exportación automotriz cierra 2025 con un retroceso de 2.6%

Exportación automotriz cierra 2025 con un retroceso de 2.6%

SLP

El Universal

Cuesta de enero duplicará la de 2025
Cuesta de enero duplicará la de 2025

Cuesta de enero duplicará la de 2025

SLP

El Universal

Inflación seguirá cerca del 4% en 2026 y 2027
Inflación seguirá cerca del 4% en 2026 y 2027

Inflación seguirá cerca del 4% en 2026 y 2027

SLP

El Universal

Según encuesta de expectativas económicas del IMEF