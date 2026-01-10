Atraviesa la BMV las 66 mil unidades

Ciudad de México.- El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) rompió la marca de 66 mil puntos por primera vez en la historia debido al impulso de las empresas relacionadas con las cotizaciones de los metales, dijeron analistas de Monex.

El Índice de Precios y Cotizaciones subió ayer 0.8% y alcanzó un cierre histórico de 66 mil 63 unidades. Con este movimiento, logró una ganancia semanal de 3%.

De las 35 empresas más negociadas, 26 registraron ganancias semanales y los mayores avances corresponden a Becle, Peñoles y Sigma, mientras que Quálitas, Grupo BMV y Regional concentran los peores retrocesos.

Monex destaca la inercia favorable de revalorización en algunos sectores, particularmente las compañías relacionadas con metales, como Grupo México y Peñoles.

También detectan inerciales avances en algunas empresas como Cemex, Bimbo, Cuervo y Gap.

"La fortaleza de estos niveles también se acompaña de una visión relativa que favorece a México, impulsada por una narrativa que el año pasado incorporó medidas comerciales que fortalecen la conexión con Estados Unidos", indicaron en un reporte publicado el viernes.

Señalaron que, estructuralmente, la diversificación global sigue beneficiando a los países con mercados emergentes, principalmente a los de América Latina.