Aumentan 9.1% exportaciones de tequila a Italia

Ese país ha mostrado su preferencia por la bebida 100% de agave de alta calidad

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 03:17 p.m.
A
Aumentan 9.1% exportaciones de tequila a Italia

Aumenta 9.1% las exportaciones del tequila a Italia

El tequila, el destilado icónico de México, consolida su presencia en Italia, que a finales de noviembre de 2025 se ubicó como el octavo mayor comprador mundial de esta bebida, después de Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, Reino Unido, Colombia y Francia.

En los primeros once meses de 2024, según datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT), el volumen enviado por los productores del país latinoamericano a Italia ascendió a 3.117.741 litros, mientras que este año, en el mismo periodo, la cantidad aumentó un 9,1%, alcanzando los 3.404.168 litros.

Un aspecto significativo es la preferencia italiana por la calidad superior. El país se destaca a nivel mundial como pionero en la importación de tequila "100% agave", el de mayor pureza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las cifras revelan que, si en 2024 el 78.6% del total importado ya estaba compuesto por tequila de alta gama (2 millones 453 mil 380 litros), en el mismo periodo de 2025 esta participación saltó al 84.2% (2 millones 868 mil 33 litros).

El tequila es una bebida alcohólica obtenida por destilación, originaria de Tequila, en el estado de Jalisco, México. Se elabora a partir de la fermentación y destilado del jugo extraído de una planta del género Agave, llamada "agave tequilero".

