Banxico recorta el PIB para este 2026

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Ciudad de México.- Debido a que la economía tuvo un comportamiento más débil de lo esperado a inicios de año y a que la inversión seguirá teniendo un frágil desempeño, el Banco de México (Banxico) revisó a la baja su pronóstico para el 2026.

En su Informe Trimestral de Expectativas anticipa que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ubique en 1.1%, tasa menor a la estimación puntual de 1.6% publicada en el reporte previo.

Indicó que el intervalo para la variación esperada del PIB en este año se ubica ahora entre 0.5 y 1.7%. Para 2027, hizo un ligero ajuste al alza a 2.1%, desde el 2% que esperaba antes de la actualización de sus expectativas, con un intervalo de entre 1.3 y 2.9%.

De acuerdo con Banxico, entre abril y junio es probable un mayor avance, en tanto que entre julio y septiembre será menor al previsto, debido a una demanda externa más dinámica a la prevista entre el cierre del primer trimestre y el inicio del segundo.

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En el resto de la trayectoria se mantiene la expectativa de un moderado ritmo de expansión de la economía. No obstante la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, se espera que para el resto de la trayectoria muestre una tendencia positiva.

En el reporte el Banco Central mexicano advirtió que la inversión continuaría mostrando un débil desempeño al menos hasta el segundo semestre de 2026, como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

Por su parte, las exportaciones mantendrían una moderada expansión, en congruencia con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos y apoyada en la adquisición de bienes relacionados con el sector tecnológico.

El pasado 7 de mayo, Banxico rebajó un cuarto de punto porcentual los tipos de interés, hasta un 6.5%, en una decisión que puso fin a un ciclo de recortes a la tasa de referencia, tras considerar que el nivel actual es adecuado frente al panorama de inflación y debilidad económica.

El banco central también proyectó para este año la creación de entre 260,000 y 460,000 empleos formales, afiliados al IMSS, mismo número que el informe anterior.