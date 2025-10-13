BBVA informa de fallas en sus sistemas

Usuarios en redes sociales reportaron problemas para acceder a la aplicación móvil del banco BBVA y realizar diversas operaciones.

Al respecto, en un posteo a través de sus redes sociales, la institución bancaria confirmó que sus sistemas presentan fallas e intermitencias y pidió a sus clientes una disculpa por los inconvenientes.

"Estamos trabajando en solucionarlo cuanto antes", publicó el banco en su red social X.

A través de varios posteos, cientos de clientes de BBVA informaron horas antes que la aplicación no estaba disponible y que presentaba problemas para entrar y hacer diferentes operaciones como depósitos, pagos o retiros sin tarjeta.

