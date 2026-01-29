BMV anota nuevo máximo

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este miércoles 1.57%, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en los 69,959.73 puntos, anotando un nuevo máximo histórico y sumando ocho ganancias en las últimas nueve sesiones.

Al interior, indicó la experta, resaltaron las ganancias de las emisoras: Industrias Peñoles (+7,58 %), Banorte (+5,14 %), GCC (+3,78 %), Gentera (+3,31 %) y América Móvil (+2,76 %).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,21 unidades por billete verde, frente a los 17,24 en la jornada anterior, según datos del Banco de México. El volumen negociado en el mercado alcanzó los 232,7 millones de títulos por un importe de 19.137,5 millones de pesos (unos 1.113 millones de dólares).

Por su parte, Wall Street cerró mixto este miércoles y el selectivo S&P 500, el índice de los 500 gigantes estadounidenses en bolsa, rozó la barrera récord de los 7.000 puntos después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera los tipos de interés sin cambios.

Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones, subió ligeramente un 0,02 %, hasta los 49.015 enteros; el selectivo S&P 500 bajó un 0,01 %, hasta 6.978 puntos; y el Nasdaq creció un 0,17 %, hasta 23.857 unidades.

El oro registró un nuevo máximo por encima de los 5.390 dólares la onza después del anuncio de la Fed, mientras que el dólar repunta tras caer ayer hasta 93,58 unidades, nivel más bajo en 4 años.