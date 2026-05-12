Bolsa Mexicana cierra con caída de 0.3 % por nerviosismo global

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este martes un 0,3 % para cerrar a la baja en dos de las últimas tres sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), terminó en 70.036,66 unidades, en una sesión con caídas en los mercados del mundo.

Mercado global y factores de incertidumbre

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Dow Jones que ganó 0,11 %", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La caída, explicó, "se debe a un nerviosismo sobre la continuidad de la guerra en Medio Oriente", así como el posible cobro de impuestos para empresas de inteligencia artificial en Corea del Sur, lo que llevó a la baja a las emisoras del sector tecnológico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del mercado mexicano y desempeño de emisoras

En México, precisó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida de 0,3 %, para retroceder en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las caídas de las emisoras: Qualitas (-4,03 %), Vesta (-2,88 %), Chedraui (-2,81 %), Walmex (-2,67 %) y Volaris (-2,53 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que pese al movimiento negativo de este martes el mercado mexicano registra un avance en lo que mayo del 3,21 %, y en lo que va de 2026 su rendimiento es del 8,91 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,22 unidades por billete verde, frente a los 17,2 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 133,5 millones de títulos por un importe de 15.464 millones de pesos (unos 898 millones de dólares).

De las 757 empresas que cotizaron en la sesión, 277 cerraron con sus precios al alza, 458 registraron pérdidas y 22 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el 18,34 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 5,49 %, y la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 4,58 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el -10,24 %; de la aseguradora automotriz Qualitas (Q), con el –4,03 %, y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el -3,94 %.