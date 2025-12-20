Bolsa Mexicana cierra la semana con pérdida

logo pulso
Por EFE

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó un 0,25 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en las 63.966,98 unidades, pero a pesar de ello registró una pérdida semanal de 1,15 % para caer en dos de las últimas tres semanas.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,99 unidades por billete verde, frente a los 18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Mientras que Wall Street cerró este viernes en verde, en la última semana completa de operaciones del año, que estuvo marcada por unos datos de inflación más bajos de lo esperado y por un optimismo renovado en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Al toque de campana de este viernes, los tres índices cerraron en verde: el Dow Jones ganó un 0,38 %, hasta 48.135 puntos; el S&P 500 un 0,89 %, hasta 6.834 unidades, y el Nasdaq un 1,31 %, hasta 23.307 enteros.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió un 0,91 %, hasta 56,66 dólares el barril, después de que Trump dijera que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela.

