Bolsa Mexicana pierde racha positiva

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este jueves una pérdida del 0.74 %, con la que rompe una racha de tres sesiones al alza, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), bajó a las 68,384.41 unidades, en una jornada mixta en los índices del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, mientras que en los mercados de Estados Unidos se observaron ganancias", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0.74 % para interrumpir una racha de tres sesiones de ganancias".

En la jornada, el peso mexicano se depreció el 0.05 % frente al dólar, al cotizar en 17.3 unidades por billete verde, frente a los 17.29 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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Por su parte, Wall Street cerró este jueves en verde tras una sesión volátil centrada en la negociación entre EU e Irán para el final de la guerra, que afecta al mercado del petróleo, y los resultados del gigante de la inteligencia artificial (IA) Nvidia.

El Dow Jones subió un 0.55 % y marcó un nuevo récord al situarse en 50,285 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0.17 %, hasta 7,445 enteros; y el índice Nasdaq repuntó un 0.09 %, hasta 26,293 unidades.

El crudo WTI terminó la sesión con una caída del 1,94 %, en 96,35 dólares el barril.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro subía a 4.542 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años bajaba al 4,564 %, el euro se depreciaba y se cambiaba a 1,1617 dólares, y el bitcóin repuntaba a 77.634 dólares.