Prevén crecimiento de ventas y colocación de crédito en Hot Sale 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- A unos días de que comience la edición 2026 del

, el lento arranque que registró la

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en los primeros meses del año en curso no ha sido factor que desanime al consumidor en el país, donde lospresentan el mayor atractivo."Estamos creciendo arriba de 40% año contra año. Seguimos viendo mucha", dijo el director senior de Marketplace deMéxico,Para el, que se realizará del, se prevé una buena participación de los consumidores digitales en México, impulsada por descuentos, promociones y un mayor uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) durante el proceso de compra, de acuerdo con las estimaciones recientes de la(AMVO).El organismo previó quedigitales realizarán alguna compra durante la, donde habráo superiores.Las estimaciones se respaldan con el crecimiento delen México. De acuerdo con el estudio de Venta Online 2026 de la AMVO, elalcanzó un valor deen el país durante 2025, creciendo 19% respecto al año anterior. Con ello, el país se consolidó como el mercado líder de ecommerce eny elen contribución de las ventas online al total en el segmento minorista."Losse están adecuando a su bolsillo y están encontrando laen los distintos tipos de precio", dijo el directivo de, con fuerte colocación de créditoDe acuerdo con, en el mes previo y durante la realización del, se tiene un pico en la. Para dicho periodo en 2026, la firma prevé la colocación deEl director senior de créditos deen México,, destacó que en ediciones anteriores del, se han consolidado las tarjetas como los medios de pago más utilizados, además de las alternativas dey la opción de ""."Lo que estamos viendo es que las personas ya no solo priorizan encontrar una; ahora le dan más peso a cómo pagan", añadió.Para esta, se desplegará toda lay unos, a la espera del buen desempeño del consumidor.