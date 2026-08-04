logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Caen 36.8% ganancias de Banco del Bienestar

La institución incrementó sus gastos de administración y promoción

Por El Universal

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
A
Caen 36.8% ganancias de Banco del Bienestar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- Las ganancias del Banco del Bienestar cayeron 36.8% anual durante el segundo trimestre de 2026, al ubicarse en 478 millones de pesos, frente a los 756 millones registrados en el mismo periodo del año previo, de acuerdo con el estado de resultados de la institución.

      La disminución en la utilidad se presentó en un periodo en el que el banco incrementó sus gastos de administración y promoción, al tiempo que registró menores ingresos por comisiones y tarifas netas.

      Según el reporte financiero al segundo trimestre del organismo, los gastos de administración y promoción del Banco del Bienestar ascendieron a 2 mil 814 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, un incremento de 10.4% respecto a los 2 mil 549 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

      Los mayores aumentos se observaron en reparación y mantenimiento, que pasó de 32 a 158 millones de pesos, un crecimiento de 393.8%; traslado de valores, que aumentó 24.1%, de 399 a 495 millones de pesos; e impuestos y derechos diversos, que avanzaron 74.4%, al pasar de 86 a 150 millones de pesos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En contraste, los gastos en tecnología disminuyeron 6.2%, de 678 a 636 millones de pesos; las depreciaciones y amortizaciones retrocedieron 6.8%, de 339 a 316 millones; y los recursos destinados a vigilancia y sistemas de seguridad bajaron 7.1%, de 168 a 156 millones de pesos. Además, las remuneraciones aumentaron 3.1%, de 590 a 608 millones de pesos, mientras que otros gastos de administración y promoción crecieron 15.7%, de 153 a 177 millones de pesos.

      En el mismo periodo, las comisiones y tarifas netas sumaron 2 mil 146 millones de pesos, lo que representó una disminución de 4.6% frente a los 2 mil 250 millones del segundo trimestre de 2025.

      Los ingresos por intereses se ubicaron en 2 mil 223 millones de pesos, una reducción de 14.6% anual, mientras que los gastos por intereses descendieron 32.4%, al pasar de mil 271 millones a 859 millones de pesos.

      Como resultado, el margen financiero alcanzó 1,364 millones de pesos, cifra 2.3% superior a la registrada un año antes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Coca-Cola aumenta precios de sus productos
        Coca-Cola aumenta precios de sus productos

        Coca-Cola aumenta precios de sus productos

        SLP

        El Universal

        FEMSA atribuye el aumento a costos de insumos y al impacto del IEPS e inflación en 2026.

        Empleo formal paga 1.8 veces más que el informal
        Empleo formal paga 1.8 veces más que el informal

        Empleo formal paga 1.8 veces más que el informal

        SLP

        El Universal

        El ingreso promedio mensual en empleo formal en México es de 15,204 pesos, mientras que en informal es de 8,364 pesos.

        Bolsa Mexicana inicia agosto con caída del 0.36%
        Bolsa Mexicana inicia agosto con caída del 0.36%

        Bolsa Mexicana inicia agosto con caída del 0.36%

        SLP

        EFE

        El IPC cerró con pérdidas en firmas como Megacable y América Móvil

        Banco del Bienestar reporta caída del 36.8% en ganancias
        Banco del Bienestar reporta caída del 36.8% en ganancias

        Banco del Bienestar reporta caída del 36.8% en ganancias

        SLP

        El Universal

        El banco incrementó sus gastos en reparación, traslado de valores e impuestos, mientras que las comisiones y tarifas netas disminuyeron 4.6%.