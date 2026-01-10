logo pulso
Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Caen exportaciones automotrices 2.6%

Complicó a las armadoras pagar los aranceles impuestos por Estados Unidos en 2025

Por El Universal

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
Caen exportaciones automotrices 2.6%

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria automotriz establecida en México exportó 3 millones 385 mil 785 vehículos a lo largo del año y significó una disminución de 2.6% con relación a 2024, indican cifras del Inegi.

Tan sólo en diciembre, las ventas al extranjero se redujeron 14.5%, con el envío de 227 mil 262 unidades. Más de 80% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos.

Las armadoras que registraron la mayor caída en exportación el año pasado fueron Mazda, con 37.6% menos, debido a lo complicado que ha sido pagar los aranceles para enviar coches al país que gobierna Donald Trump.

Honda disminuyó 20.5% sus exportaciones durante 2025, mientras Volkswagen las redujo 16.2%.

Nissan sufrió una disminución de 12% en su volumen de exportación, la cual está atravesando por una reconfiguración de su línea de producción en todo el mundo.

BMW redujo 7% sus ventas al extranjero en 2025; Audi, 2.2%; General Motors, 1%; Stellantis, 5%; y Mercedes-Benz, 13.6%.

En un escenario más positivo, Toyota logró incrementar 30% sus exportaciones durante el año pasado; Ford, 11%; y KIA, 5.4%.

En cuanto a producción, se fabricaron 3 millones 953 mil 494 unidades en 2025, un retroceso de 0.9%. Tan sólo en diciembre, la producción se ubicó en 243 mil 961 coches, 8.4% más que en el mismo mes de 2024.

