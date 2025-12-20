Canadá y EU revisarán el T-MEC

Toronto, Canadá.- Canadá y Estados Unidos iniciarán discusiones formales para revisar su acuerdo de libre comercio a mediados de enero, anunció la oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney.

La oficina de Carney afirmó en un comunicado que el primer ministro confirmó a los líderes provinciales que Dominic LeBlanc, el encargado de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, "se reunirá con sus homólogos estadounidenses a mediados de enero para iniciar discusiones formales".

El tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, debe ser revisado en 2026. El presidente estadounidense Donald Trump negoció el acuerdo en su primer mandato e incluyó una cláusula para posiblemente renegociarlo en 2026.

Carney se reunió con los líderes de las provincias de Canadá el jueves para actualizarlos sobre las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

Canadá es uno de los países más dependientes del comercio en el mundo, y más del 75% de las exportaciones de Canadá van a su vecino del sur. Sin embargo, la mayoría de las exportaciones a Estados Unidos están actualmente exentas por el T-MEC.

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos.