Cancela SE permiso a 350 maquiladoras de acero

Por incurrir en prácticas ilegales, la Secretaría de Economía (SE) inició el proceso de cancelación a 350 empresas dedicadas a la importación y comercialización de acero.

Además, como parte de la Operación Limpieza, la dependencia federal inspecciona y verifica las actividades de alrededor de 400 empresas, que podrían incurrir en ilegalidades en la fabricación y comercialización de productos de acero.

En un comunicado, la dependencia dijo que la Cámara Nacional del Hierro y del Acero (Canacero) aportó información con lo cual lograron identificar un total de 750 empresas que presuntamente incurren en irregularidades.

A las 350 se les suspendieron actividades de importación y se les cancelará su programa maquilador. En tanto que se investiga al resto para determinar si existen elementos suficientes para poder determinar el inicio del procedimiento administrativo de suspensión o cancelación.

La Secretaría de Economía realiza la revisión de las operaciones de las empresas, supuestamente infractoras, tanto en territorio nacional como en el extranjero, con el fin de determinar la legalidad en sus operaciones de importación y exportación, para verificar el cumplimiento de las reglas de origen de los fabricantes extranjeros que exportan productos siderúrgicos a México.

Estos análisis surgen de las mesas interinstitucionales donde participa la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Secretaria de Economía, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como de la información que aportó la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).

La dependencia expuso que estas acciones pretenden combatir el contrabando, evitar el uso indebido de programas de fomento económico y garantizar la seguridad de las cadenas de suministro.

Para la Canacero estas acciones ayudan a "fortalecer el combate al comercio desleal y apoyar a la industria siderúrgica nacional". La cual, de acuerdo con cifras oficiales, registra caída de producción y de exportaciones.

Cabe mencionar que la Operación Limpieza, también incluye la detección y suspensión de la venta de productos asiáticos que entran ilegalmente al país, además de que no cumplen con la Norma Oficial Mexicana, ya que representan una competencia desleal a los productores nacionales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) estimó que, de noviembre de 2024 a diciembre de 2025 el aseguramiento de mercancías como parte del Operativo Limpieza alcanzó los 7 millones de productos, con un valor estimado de 933 millones de pesos.