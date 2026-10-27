Cemex gana 407 mdd en 3er trimestre
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Ciudad de México.- El consorcio mexicano Cemex reportó este lunes una ganancia neta de 407 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, un aumento del 55 % frente a los 264 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, impulsado por mayores ventas y una mejora de sus resultados operativos.
La cementera, una de las mayores productoras de materiales para la construcción del mundo, informó que sus ventas netas entre julio y septiembre alcanzaron los 4.590 millones de dólares, un incremento interanual del 8 %.
En tanto, el flujo de operación o ebitda, que presenta el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, aumentó un 12 %, hasta los 990 millones de dólares.
En México, las ventas de Cemex durante el tercer trimestre de 2026 aumentaron un 16 %, hasta los 1.299 millones de dólares, impulsadas por una mayor demanda de cemento.
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En Estados Unidos, los ingresos crecieron un 5 %, hasta los 1.373 millones de dólares, aunque el ebitda disminuyó un 4 %, hasta los 259 millones.
En Europa, Oriente Medio y África, las ventas avanzaron un 4 %, hasta los 1.435 millones de dólares, mientras que el flujo operativo aumentó en la misma proporción, hasta los 257 millones.
Por su parte, en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, los ingresos crecieron un 12 %, hasta los 333 millones de dólares, aunque el ebitda retrocedió un 5 %.
La empresa, con sede en Monterrey, también informó que su flujo de efectivo libre de operaciones alcanzó los 723 millones de dólares en el trimestre, un aumento del 34 %.
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