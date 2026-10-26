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Paraguay exporta carne bovina a México tras aval sanitario

La autorización fortalece la diversificación de destinos y la reputación internacional de la carne paraguaya.

Por EFE

Octubre 26, 2026 06:15 p.m.
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Paraguay exporta carne bovina a México tras aval sanitario
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      Desarrollado por SACS IA

      Asunción, 26 oct (EFE).- Paraguay exportará su carne bovina al mercado de México tras recibir el aval del regulador zoosanitario de ese país, informó este lunes el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de la nación suramericana.

      Acciones de la autoridad

      A través de un comunicado, la Senacsa apuntó que la decisión representa un "hito" para el sector pecuario paraguayo, que "consolida el reconocimiento internacional a la calidad sanitaria, la trazabilidad y la confiabilidad de la producción" de este país.

      El órgano señaló que la autorización "amplía las oportunidades para la carne paraguaya y fortalece la estrategia nacional de diversificación de destinos de exportación".

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      Los técnicos de la Senacsa y del regulador mexicano, la Senasica, mantuvieron varias reuniones antes de que el Estado norteamericano aprobara la apertura de su mercado.

      Cronología del caso

      El último de estos encuentros ocurrió hace un mes en México, cuando las autoridades de ambos organismos intercambiaron información en seguimiento a la auditoría que había hecho la Senasica a los frigoríficos paraguayos en mayo pasado.

      "Para el sector productivo nacional, la decisión representa una oportunidad estratégica para generar mayores ingresos, ampliar la presencia del producto paraguayo en el exterior y seguir consolidando la reputación de la carne nacional como un alimento seguro, competitivo y de alta calidad", prosiguió la Senacsa en su nota.

      La carne bovina es el segundo mayor producto de exportación del país, después de la soja, con despachos por 1.120,5 millones de dólares entre enero y julio pasado, según el Banco Central de Paraguay (BCP).

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