Se crean 116.8 mil empleos

Ciudad de México.- En septiembre pasado se presentó un aumento mensual de 116 mil 765 plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La creación de empleo formal en lo que el año ascendió a 333 mil 303 puestos, lo que representó una reducción de 27% en comparación con lo registrado entre enero y septiembre del año anterior.

El impulso en el ritmo de generación de empleo se ha sostenido gracias al trabajo permanente, que reportó para septiembre 113 mil 38 puestos de trabajo, cifra superior a los mismos meses de 2023 y 2024, que alcanzaron 85 mil y 86 mil puestos permanentes, respectivamente.

Por su parte, el trabajo temporal registró apenas 3 mil 727 empleos durante el mes pasado. Se trata de la segunda cifra más baja para el empleo de este tipo desde las 236 plazas temporales de septiembre de 2006.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al 30 de septiembre, se tienen registrados ante el IMSS 22 millones 572 mil puestos de trabajo, de los cuales 87% son permanentes y 13% tienen carácter eventual. Lo anterior, sin considerar al millón 189 mil trabajadores de plataformas digitales.

Los sectores económicos con el mayor aumento porcentual anual en puestos son el de transportes y comunicaciones, con 9.3%; comercio, 2.7%; el ligado a electricidad; 2.4%; servicios sociales y comunales, 1.1%; y servicios para empresas 1.0%.

Entre las actividades que reportaron retrocesos se encuentra la construcción con una caída de 6.6%; la industria extractiva, -4.9%; transformación -2.0%; y el sector agropecuario, -1.7%.

Por entidad federativa destacan Estado de México, Hidalgo y Michoacán, donde hubo aumentos anuales mayores a 3%, así como Colima con un alza anual de 2.6%; Aguascalientes, 1.7%; Nuevo León, 1.4% y Jalisco, 1.1%.