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Coca-Cola aumenta precios de sus productos

El alza se debe al encarecimiento de insumos para su producción

Por El Universal

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Coca-Cola aumenta precios de sus productos
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      CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de este martes 4 de agosto, diversos productos de Coca-Cola incrementarán sus precios entre uno hasta 5 pesos, de acuerdo con listas distribuidas entre tiendas en el país. Fomento Económico Mexicano (FEMSA), confirmó a EL UNIVERSAL el aumento de precios debido al encarecimiento de insumos para su producción.

      "En línea con el aumento del precio de algunos insumos usados para la elaboración de nuestros productos, nos vemos en la necesidad de aumentar los precios a partir del martes 4 de agosto. Seguimos ofreciendo diferentes opciones para refrescar a nuestros consumidores", dijo Comunicación Corporativa de FEMSA.

      La lista de precios de productos de Coca-Cola entregados desde hace unos días a los pequeños establecimientos en el país, muestra incrementos generalizados en distintas presentaciones de refrescos, aguas y bebidas saborizadas. Los ajustes van de uno a cinco pesos, según el formato, y abarcan envases retornables, no retornables, latas y presentaciones familiares.

      En Coca-Cola tradicional, la botella retornable de 250 mililitros aumentó de 12 pesos a 14 pesos, mientras que la retornable de 355 mililitros pasó de 13 pesos a 14 pesos. La lata de 355 mililitros subió de 22 pesos a 23 pesos.

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      En las versiones sin azúcar, la botella de 355 mililitros pasó de 8 pesos a 10 pesos, y la presentación de 600 mililitros aumentó de 18 pesos a 20 pesos.

      Las presentaciones familiares también registraron ajustes. La botella retornable de 1.35 litros pasó de 35 pesos a 37 pesos; la de 1.75 litros, de 40 pesos a 42 pesos; la de 2.25 litros, de 46 pesos a 49 pesos, y la presentación de tres litros aumentó de 50 pesos a 52 pesos.

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