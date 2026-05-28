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Confirman inicio de revisión de T-MEC

Por El Universal

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Confirman inicio de revisión de T-MEC
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      Ciudad de México.- En medio de la confusión por las fechas y de los cambios de última hora, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que ya inició la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

      El funcionario dijo: "Lo que pasa ahora es que es la primera conversación formal o, dicho de otro modo, ya estamos en la revisión prácticamente".

      Dijo que no vendrá el titular de la Representación Comercial de Estados Unidos, y dijo desconocer cuándo se integrará Canadá a las negociaciones, a pesar de que consideró que estamos en la revisión del T-MEC.

      Sobre la ausencia de Greer dijo: "El embajador Green me habló para informarme que hoy habría reunión de gabinete con el presidente Trump, cosa que ocurrió y que él estaba convocado y por esa razón no está en este momento en México, pero estamos en comunicación y nos han enviado una delegación de muy buen nivel, que es el más alto nivel de EU".

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      Por lo que desestimó que se vaya a "descafeinar" o bajar de nivel la reunión.

      Sobre la incorporación de los canadienses dijo: "Eso todavía no sabemos, pero espero que sea pronto", señaló.

      Dijo que seguirán las rondas el 16 y 17 de junio, en Washington, y el 20 de julio, será la tercera.

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