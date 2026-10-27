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Crecen los créditos para la compra de vehículos

Por El Universal

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Crecen los créditos para la compra de vehículos
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      Ciudad de México.- Los créditos para la compra de vehículos nuevos o usados de enero a agosto de 2026 crecieron en 46 mil 588 vehículos adicionales, con respecto al año pasado, de acuerdo con el Reporte de Financiamiento elaborado por Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con información de JATO Dynamics.

      Se financió la compra de un total de 731 mil 508 unidades; de esa cifra, 631 mil 551 autos, el equivalente a 86.3% de los créditos fueron para autos nuevos, un avance de 8.4%.

      Mientras que las restantes 99 mil 957 unidades, 13.7% de los créditos, fueron para autos seminuevos, un retroceso de -2.1%.

      El reporte expuso que, si al número de financiamientos se les sumaran las cifras de las marcas que no reportan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este número hubiera sido de 679 mil 321 créditos, sólo para autos nuevos.

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      Sobre los créditos otorgados por tipo de institución para autos nuevos y usados, éstos siguen sin grandes variaciones, las financieras de marca que son los brazos financieros de las armadoras brindaron el 91% de sus créditos para unidades nuevas y el restante 9% fue para la compra de seminuevos.

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