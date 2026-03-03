¿Cuál es el peor chocolate en barra, según Profeco?

El chocolate es uno de los productos más consumidos en México, pero no todas las barras que encontramos en el supermercado son iguales. Algunas contienen más azúcar, otras más grasa y algunas incluso incumplen con normas de etiquetado o no demuestran ser realmente chocolate.

Para saber qué estamos comprando, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de su Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, analizó 31 productos entre chocolates con leche, blancos, amargos, semiamargos y versiones sin azúcar.

Durante el análisis se verificó contenido neto, azúcares totales, tipo de grasa, aporte nutrimental, contenido energético, presencia de metales pesados y veracidad de la información comercial. Una de las conclusiones clave fue que a mayor porcentaje de cacao, menor contenido de azúcar.

Las barras de chocolate con más y menos azúcar, según Profeco

El estudio confirmó que el chocolate con leche suele contener más azúcar que el oscuro. Estas son las barras con mayor cantidad de azúcares por cada 100 gramos:

Chocolates en barra con más azúcar

-Vaquita La Original (con leche) – 59.8 g de azúcar

-Carlos V Nestlé Original (con leche) – 57.2 g

-Carlos V Nestlé Stick (con leche) – 57.1 g

También destacan Hershey´s con leche (56.6 g) y Great Value con leche (53.5 g).

Chocolates en barra con menos azúcar

-Lindt Excellence 90% cacao (amargo) – 7.6 g

-Trapa (amargo) – 25.9 g

-Lindt Excellence 70% cacao (amargo) – 27.8 g

En los productos "sin azúcar", aunque varios reportan "No contiene", incluyen edulcorantes como maltitol, isomaltitol, sucralosa o aspartame. Profeco advierte que no es recomendable que niñas y niños consuman estos productos.

Aquí te dejamos las barras de chocolate con más y menos grasa, por cada 100 g, según Profeco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el contenido de grasa varía considerablemente dependiendo del tipo de chocolate y del porcentaje de cacao.

Chocolates en barra con más grasa

-Lindt Excellence 90% cacao (amargo) – 53.7 g

-Lindt Excellence 70% cacao (amargo) – 48.6 g

-Valor 85% sin azúcar (amargo) – 48.5 g

Chocolates en barra con menos grasa

-Vaquita La Original (con leche) – 27.6 g

-D´Meals (sin azúcar añadida) – 27.9 g

-M D D (sin azúcar añadida) - 27.8 g

-Carlos V Nestlé Stick (con leche) – 28.3 g

En el caso de D´Meals y M D D, el estudio señala que no demuestra ser chocolate, ya que la grasa no es característica del cacao.

¿Cuáles incumplen o presentan irregularidades?

El Estudio de Calidad identificó productos que incumplen normas oficiales o presentan inconsistencias en su información comercial.

No demostraron ser chocolate

No cumplen con lo establecido por la NOM-186-SSA1/SCFI-2013, ya que la grasa que contienen no es característica del cacao:

-D´Meals (chocolate con leche sin azúcar añadida)

-M D D (chocolate semiamargo sin azúcar añadida)

Contienen grasas no características del cacao

-D´Meals

-M D D

Incumplen la NOM-051 por etiquetado

Siete productos presentan irregularidades en información comercial o etiquetado frontal:

Confunden con fecha de caducidad / consumo preferente:

-Golden Hills (chocolate con leche y chocolate amargo)

-L´Atelier

No presentan correctamente denominación o información en superficie principal:

-Lindt Lindor: no presenta denominación y contenido neto en superficie principal

-Stella (chocolate con leche sin azúcar y chocolate semiamargo sin azúcar): no presenta denominación completa en misma tipografía

No presentan correctamente sellos de etiquetado frontal:

-Vaquita La Original: sellos fuera de la superficie principal de exhibición

Los siguientes productos incluyen edulcorantes:

-Carlos V Cero Nestlé Stick

-Hershey´s Zero Sugar

-Turin Zero Sugar

-Valor 85% sin azúcar

-Stella (versiones sin azúcar)

-Holex 45% cacao sin azúcar

-D´Meals

-M D D

¿Cuál es el peor chocolate en barra en México?

Más que señalar uno solo, el estudio muestra que los chocolates con leche concentran mayor cantidad de azúcar, mientras que los amargos con alto porcentaje de cacao tienen menos azúcar pero más grasa.

La recomendación es clara:

-Leer la etiqueta.

-Revisar los sellos de advertencia.

-Consumir con moderación.

El chocolate puede formar parte de la dieta, pero conocer su contenido real te ayudará a elegir mejor.