Destacan récord turístico en Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, destacó el récord turístico en la entidad, con 771 operaciones aéreas en un solo día en los aeropuertos del estado.

"Seguimos siendo líderes indiscutibles del turismo en el mundo entero, disfruten de este paraíso", expresó la mandataria estatal a través de su cuenta de X.

Lezama resaltó que este 27 de diciembre "rompimos todos los récords, 771 operaciones aéreas en los cuatro aeropuertos internacionales de Quintana Roo".

Asimismo, la gobernadora Mara Lezama llamó a la población a disfrutar de 12 destinos turísticos en la entidad.