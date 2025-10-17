logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Fotogalería

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Divisa mexicana cierra la semana con apreciación

Análisis del comportamiento de la divisa mexicana en los mercados internacionales.

Por El Universal

Octubre 17, 2025 06:37 p.m.
A
Divisa mexicana cierra la semana con apreciación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.38 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 1.13% o 21 centavos respecto al viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Con este resultado, la moneda nacional registra su mayor ganancia semanal desde la segunda de septiembre pasado.

El dólar al menudeo terminó en 18.84 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 1.26% o 24 centavos por debajo del cierre de la semana pasada.

La apreciación semanal del peso se debe a que el mercado está especulando que Estados Unidos no impondrá los aranceles anunciados hace una semana del 100% a las importaciones de China, adicionales a los aranceles en vigor. Asimismo, se especula que la tregua arancelaria, que vence el 10 de noviembre, se extenderá por más meses, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la semana fueron: el peso colombiano con 2.40%, el real brasileño con 2.05%, el sol peruano con 1.62%, el florín húngaro con 1.43%, el peso mexicano con 1.13% y la corona sueca con 0.85%.

El mercado de capitales cerró la semana resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones registró respecto al viernes pasado un avance de 1.56%, ganando en dos de las últimas tres semanas; el Nasdaq Composite mostró un alza de 2.14%; mientras que el S&P 500 subió 1.70% en la semana.

En México, el Índice Precios y Cotizaciones de la BMV cerró con una ganancia semanal de 1.94%, siendo el mayor avance desde la segunda semana de septiembre. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Orbia Advance, 14.30%; Becle, 12.75%; Walmex; 9.37%; Megacable, 5.27%; y América Móvil, 5.20%.

En el mercado de materias primas, el oro termino en 4 mil 365 dólares la onza Troy lo que significó una ganancia de 5.78% respeto al viernes anterior, mientras que el precio del petróleo WTI cerró en 57.54 dólares el barril, con una pérdida de 2.31%, con lo que liga tres semanas a la baja.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Divisa mexicana cierra la semana con apreciación
Divisa mexicana cierra la semana con apreciación

Divisa mexicana cierra la semana con apreciación

SLP

El Universal

Análisis del comportamiento de la divisa mexicana en los mercados internacionales.

Banorte destaca ventajas de México ante escenario complejo
Banorte destaca ventajas de México ante escenario complejo

Banorte destaca ventajas de México ante escenario complejo

SLP

El Universal

Perspectiva de Banorte: México podría acelerar su crecimiento en 2026

Beca Rita Cetina: ¿Qué letra recibe hoy último depósito?
Beca Rita Cetina: ¿Qué letra recibe hoy último depósito?

Beca Rita Cetina: ¿Qué letra recibe hoy último depósito?

SLP

El Universal

Hoy se realiza el último depósito bimestral de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria pública. ¡Aprovecha este apoyo!

Acuerdan refresqueras con gobierno bajar 30% de calorías a bebidas
Acuerdan refresqueras con gobierno bajar 30% de calorías a bebidas

Acuerdan refresqueras con gobierno bajar 30% de calorías a bebidas

SLP

El Universal

Se destaca la importancia de la campaña en la lucha contra la obesidad y la diabetes.