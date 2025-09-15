Dólar abre la semana en 18.41 pesos al mayoreo

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.41 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.08% o un centavo respecto a la jornada del viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso se beneficia del retroceso de la divisa estadounidense, a medida que los inversionistas esperan la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, donde, desde hace varias sesiones, ya está descontado un recorte de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de referencia, explicaron los especialistas de grupo financiero Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.18%. El euro sube 0.26% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.38%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, retrocede 0.93%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Los mercados accionarios presentan movimientos positivos, impulsados por las expectativas de que la Reserva Federal comience un ciclo de recortes en su tasa de interés. En Asia, la economía de China mostró una desaceleración en agosto, con cifras débiles en producción industrial, consumo e inversión, lo que aumenta la presión para aplicar nuevos estímulos y complica las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

En el plano corporativo, destaca el repunte de Tesla, luego de que Elon Musk adquiriera aproximadamente mil millones de dólares en acciones de la compañía. Por otro lado, Nvidia retrocede tras ser señalada por autoridades chinas por prácticas antimonopolio.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el aumento de 0.31% del S&P 500.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.43%, mientras que en Asia la mayoría de los mercados cerraron al alza, el Nikkei ganó 0.89% y el Han Seng 0.22%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.5%, extendiendo las ganancias de la semana pasada.