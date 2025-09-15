Mueren emboscados soldados nigerinos

Al menos 14 soldados murieron esta semana en una emboscada de hombres armados en una región conflictiva de Níger, según afirmó el ministro nigerino de Defensa en un comunicado, dentro de un aumento de los ataques milicianos en la nación de África Occidental, gobernada por militares.

El ataque tuvo lugar el miércoles en la conflictiva región de Tillabéri, según el comunicado transmitido por la televisión estatal RTN el sábado por la noche. Ocurrió tras el despliegue de una unidad militar en las afueras de Tillabéri por informes de inteligencia sobre que una banda de hombres armados en motocicletas estaba cometiendo un robo.

“Este intento de robo resultó ser un señuelo destinado a atraer a la patrulla a una emboscada”, dijo Salifou Mody, el ministro de Defensa. No mencionó al grupo sospechoso del ataque.

En Níger operan varios grupos armados que atacan tanto a civiles como a militares, incluida una filial del grupo Estado Islámico.

La región de Tillabéri limita con Mali y Burkina Faso, otros dos países que enfrentan una insurgencia en aumento, y ha sido un núcleo de ataques durante la última década.

El gobierno militar de Níger llegó al poder en 2023 después de derrocar al gobierno democráticamente elegido del país, con promesas de frenar la creciente propagación de ataques. Sin embargo, los datos muestran que los ataques han aumentado, algo que también se aplica a Mali y Burkina Faso, donde los militares también tomaron el poder en golpes de Estado.

Según un informe de Human Rights Watch a principios de este mes, el Estado Islámico ha intensificado los ataques contra civiles desde marzo de 2025. La organización de supervisión de derechos con sede en Nueva York documentó al menos cinco ataques en Tillabéri, donde el grupo armado IS Sahel, según se informa, mató a “más de 127 aldeanos y fieles musulmanes, y quemó y saqueó docenas de hogares”.