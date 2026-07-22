Esperan arancel regional por trabajo forzoso

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CIUDAD DE MÉXICO.- Estados Unidos alista nuevos aranceles regionales para sustituir los que expiran este viernes contra decenas de países, dijeron abogados y expertos en comercio internacionales.

Calculan que el arancel será de 10% para México, porque no usa eficientemente la legislación contra el trabajo infantil o forzoso, o frente al uso de bienes producidos en terceros países donde se esclavice al personal.

El trabajo forzoso puede estar muy focalizado en una o dos empresas, pero se teme que el gobierno estadounidense lo vaya a aplicar regionalmente, dijo el socio de la firma de abogados Von Wobeser y Sierra, Adrián Castillo.

"Si un agregado laboral estadounidense realiza una inspección en Uruapan, por ejemplo, y entre todos los aguacateros resulta que uno tiene sospechas de trabajo infantil o forzoso, bloquearían a toda la región, no a aguacates Ramírez o aguacates Rodríguez", expuso.

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Destacó que el artículo 23.6 del Tratado entre México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (T-MEC) establece la prohibición a la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, infantil u obligatorio.

Desde octubre de 2025, México modificó mecanismos y abrió ventanillas para otorgar certificaciones a empresas y agronegocios libres de trabajo forzoso.

"Se pensaría que el certificado es lo que va a impedir tener ese arancel, pero todo dependerá de las negociaciones de México y Estados Unidos", añadió el experto en temas laborales.

Si se quieren poner más reglas en el T-MEC en torno al trabajo forzoso se tendrán que hacer cambios al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, señaló.

El experto en comercio exterior, Jorge Molina, indicó que la imposición del arancel sustituirá el impuesto "recíproco" que eliminó la Casa Blanca por orden de la Suprema Corte y que luego se reemplazó por una tasa temporal, cuya vigencia termina este 23 de julio.