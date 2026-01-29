Fed mantiene sin cambio sus tasas

Washington.- La Reserva Federal ha anunciado este miércoles que mantiene sin cambios los tipos de interés, después de haberlos rebajado en un cuarto de punto en su anterior reunión de diciembre hasta dejarlos en un rango entre el 3.5% y el 3.75%.

"La economía se expande a un ritmo sólido. La creación de empleo se mantiene baja y la tasa de desempleo muestra signos de estabilización. La inflación sigue siendo algo elevada", aseguraron desde la Fed en un comunicado tras hacerse público el anuncio.

La decisión de mantener sin cambios los tipos ha sido respaldada por diez de los doce gobernadores que integran el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el organismo de la Reserva Federal que decide sobre el precio del dinero.

Dos aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la junta de gobernadores, Stephen Miran, y Cristopher Waller -este último es uno de los candidatos a sustituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell- votaron por una rebaja de un cuarto de punto.

El comunicado de la Fed posterior a la reunión de dos días del FOMC ofrece un lenguaje más optimista sobre la marcha de la economía estadounidense y no incluye las menciones de diciembre sobre la "balanza de riesgos" y los riesgos en el mercado laboral.

Powell dijo que las bajadas de tipos desde septiembre han llevado el precio del dinero a "un rango de estimación plausible de normalización neutral en nuestra postura".

Según el presidente de la Fed, han detectado desde el pasado mes "algunas señales de estabilización, también con un enfriamiento (en el mercado laboral)", al tiempo que "las perspectivas de actividad económica han mejorado claramente desde la última reunión" y por esas dos razones han decidido eliminar el lenguaje más cauto de la reunión anterior.

La decisión de la Fed de pausar los recortes de tipos llega en un momento crucial para la independencia del banco central.