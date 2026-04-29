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Fed mantiene tasas de interés entre 3.50% y 3.75%

Jerome Powell lidera la última reunión de la Reserva Federal en medio de incertidumbre global

Por El Universal

Abril 29, 2026 12:46 p.m.
A
Fed mantiene tasas de interés entre 3.50% y 3.75%

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió mantener sin cambios las tasas de interés por tercera reunión consecutiva para continuar entre el 3.50% y el 3.75%.

Jerome Powell y la última reunión de la Reserva Federal

Se trataría de la última reunión con Jerome Powell al frente del banco central estadounidense, y la decisión llega en medio de la incertidumbre derivada de la guerra en Medio Oriente.

Inflación y contexto internacional afectan decisión de la Fed

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"La inflación sigue siendo elevada, en parte por el reciente aumento de los precios mundiales de la energía", señaló el banco central, al mantener las tasas en un rango de entre 3.50% y 3.75%.

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