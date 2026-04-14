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FMI prevé crecimiento económico de 1.6% para México

Para 2027, el FMI proyecta 2.2%, mejorando sus pronósticos previos

Por EFE

Abril 14, 2026 01:23 p.m.
A
FMI prevé crecimiento económico de 1.6% para México

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó levemente las expectativas de crecimiento para México al 1,6% este año, una décima más de lo previsto en enero, una "suave recuperación" tras el estancamiento de 2025, cuando fue del 0,6%, según el informe "Perspectivas Económicas Globales" divulgado este martes.

FMI mejora previsiones para México en 2026 y 2027

Para 2027, el organismo internacional también mejoró las previsiones de crecimiento económico en la segunda mayor economía de Latinoamérica al 2,2%, frente al 2,1% estimado tres meses atrás.

"En México, el débil crecimiento económico en 2025 en medio de la consolidación fiscal, la política monetaria restrictiva y los vientos en contra de las tensiones comerciales se espera que den lugar a una recuperación suave", indicó el reporte.

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Comparación entre FMI y Secretaría de Hacienda

Las previsiones del Fondo son algo más cautas que las de el Gobierno de México, cuya secretaría de Hacienda anticipó un crecimiento estimado para este año de entre el 1,8 % y el 2,8% para este año y de entre el 1,9% y 2,9% para 2027.

El mes pasado, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, señaló que pese al alza generalizado de los precios globales del crudo por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, México no considera que vaya a modificar sus estimaciones de crecimiento económico este año.

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