Fusión de Viva y Volaris afecta la competencia

Ciudad de México.- La intención de Volaris y Viva Aerobus de formar un solo grupo mexicano de empresas bajo una estructura de sociedad controladora puede afectar la competencia en el mercado de aerolíneas de bajo costo, de acuerdo con analistas consultados por El Universal.

Las aerolíneas aseguran que el objetivo de crear una "holding", es decir, una compañía matriz que controla ambas mediante la propiedad de sus acciones, pero dejándolas operar independientemente, tiene como meta aumentar los viajes aéreos a precios bajos, colocar capital para crecer y hacer eficiente sus costos. Sin embargo, se puede crear una concentración que afecte la competencia y eleve las tarifas al consumidor en las rutas donde compiten actualmente.

"Desde el punto de vista de la regulación de competencia económica o antimonopolios, que precisamente busca que haya competencia en mercados abiertos como el de la aviación, para lograr mejor calidad en el servicio y tarifas más competitivas para beneficio del usuario, esto califica claramente como una concentración que necesariamente requerirá de la autorización de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio", dijo Juan Carlos Machorro, abogado líder de la Práctica Transaccional del despacho Santamarina y Steta.

En su opinión, lo primero que debe analizar la comisión es delimitar el mercado relevante en el que se desempeñan ambas aerolíneas para ver cuál es el impacto de la concentración.

"Se acaba la competencia entre las aerolíneas de bajo costo y se corre el riesgo de que, no obstante, lo que dicen ahorita, dejen de ser empresas de bajo costo y habría, por lo menos, la tentación de subir tarifas si efectivamente las tarifas que está manejando Aeroméxico son más altas que las de ellos", agregó el abogado.

La unión tendrá que ser analizada por las autoridades antimonopolios tanto en México como en Estados Unidos.

Por su parte, Viva y Volaris detallaron que la estructura de holding les permite conservar sus marcas únicas y operaciones actuales bajo sus certificados de operación independientes, manteniendo las opciones existentes para los pasajeros y aumentar sus viajes punto a punto.