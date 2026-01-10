Generó EU peor cifra de empleos

CIUDAD DE MÉXICO.- La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, generó 584 mil empleos durante el año pasado, dio a conocer este viernes el Departamento del Trabajo.

El resultado contrasta con la creación de 2.01 millones de puestos durante 2024 y significa el dato más bajo desde 2020, cuando por la pandemia de Covid-19 se eliminaron 9.2 millones de plazas.

La generación promedio mensual fue de 49 mil empleos a lo largo de 2025, considerablemente por debajo de las 168 mil de 2024.

Por su parte, la tasa de desempleo disminuyó de 4.5% a 4.4%, con la tasa de participación pasando de 62.5% a 62.4%.

Tan sólo en diciembre se generaron 50 mil plazas, con la revisión a los dos meses previos restando 76 mil puestos de trabajo.

La creación en el último mes de 2025 se centró en entretenimiento y hospedaje y el sector salud, explicaron analistas de Banorte.

Hacia delante, indicaron que las señales aluden a una menor fortaleza. En particular, las plazas temporales para ayuda han venido cayendo por varios meses, lo que suele ser un indicador adelantado de las contrataciones permanentes.

Señalaron que la combinación del reciente descenso de la inmigración con una desaceleración del crecimiento demográfico de la población en edad laboral implica una reducción de la fuerza laboral.

Por consiguiente, afecta la oferta potencial de trabajo, el cálculo de la tasa de desempleo e inclusive podría impactar en el crecimiento potencial de la economía de Estados Unidos, opinaron en Banorte.

Un estudio de la Reserva Federal de San Francisco muestra que la tasa de natalidad en la Unión Americana es inferior a la necesaria para sostener una creciente población en edad laboral en el futuro.

Utilizando datos de natalidad y mortalidad para proyectar los cambios en la población en edad laboral, la autoridad argumenta que dicha población habría comenzado a disminuir desde 2012 si no hubiera habido inmigración. En este contexto, el desempleo y otros indicadores relacionados han aumentado poco este año, lo que sugiere que la menor oferta de trabajadores se ha visto compensada por una caída comparable de la demanda.

En México, la mitad

El IMSS dio a conocer el jueves que México generó 279 mil empleos formales durante 2025, después de registrar 214 mil en el año de 2024.

Este indicador es el más oportuno disponible y representa más de 80% del empleo formal.

Del total reportado el año pasado, 207 mil plazas fueron repartidores, de acuerdo con los datos del instituto que dirige Zoé Robledo.

Al cierre del año pasado se tienen registrados ante el IMSS 23 millones 895 mil puestos de trabajo, la mayoría son plazas permanentes.

El empleo permanente consiste en una relación de trabajo por tiempo indeterminado, mientras el eventual sólo cuenta con un vínculo laboral por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del Trabajo.

La organización México ¿cómo vamos? expuso que la política industrial propuesta en el Plan México debe revisar los retos a la inversión que se traducen en menor empleo de calidad, registrado en el Seguro Social, y menor prosperidad para las familias.

Destacaron que en 2025 se reportó la tercera generación de puestos de trabajo más baja en los últimos 15 años, solo después de 2020, cuando impactó la pandemia de Covid-19, y de 2024.

Indicaron que el registro del IMSS se encuentra por debajo del nivel que se tendría si no hubiera existido la pandemia.