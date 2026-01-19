logo pulso
Gobierno federal recaudó 6.04 billones de pesos en 2025: SAT

Por El Universal

Enero 19, 2026 09:26 a.m.
A
Gobierno federal recaudó 6.04 billones de pesos en 2025: SAT

Durante 2025 se recaudaron 6.045 billones de pesos, lo que representa 487 mil millones de pesos más que en 2024, es decir, un incremento de 4.8%, informó Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En conferencia de prensa, detalló que desde 2019, dichos ingresos han aumentado entre 350 y 450 mil millones de pesos por año, pero el año pasado incrementaron en casi 500 mil millones de pesos.
"Del 19 al 25, los crecimientos se han mantenido entre 350 y 450; este año ya casi 500 mil millones de pesos más", refirió, en Palacio Nacional.
Añadió que la recaudación de aduanas, específicamente lo que se cobra en IVE, IEPS y los impuestos generales de importación, se obtuvieron 5 mil 351 millones 680 mil pesos.
"En relación con el año pasado, aduanas recaudó 246 mil millones más, y en términos reales es el 16%", detalló el funcionario.
Por su parte, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó sobre el documento "Mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoria", publicado el pasado 5 de enero.
Dijo que sólo se aplicará una auditoria por contribuyente en caso de incumplir con el pago de impuestos, sólo se revisará una muestra de las partidas a revisión y se garantizará la misma aplicación de criterios en todas las oficinas del país.
"Los tiempos de devolución para personas se realizarán promedio en cinco días hábiles, y para empresas en 30 días hábiles en promedio, el plazo legal, vale la pena mencionarles, es de 40 días hábiles", explicó.
Recalcó que se auditará principalmente a los contribuyentes que celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones u obtengan ingresos que no son los declarados.

