CloudHQ invertirá en México 4 mil 800 mdd

Por EFE

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- La empresa de tecnología de la información Cloud HQ anunció este jueves una inversión de 4.800 mdd en México para la creación de centros de datos de inteligencia artificial que generará más de 7.000 empleos.

“(Las) inversiones en centros de datos es importante para México. Nos da capacidad en el país de procesamiento de datos relacionado con inteligencia artificial y, en general, con el uso de tecnologías de la información”, señaló la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su rueda de prensa.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la llegada de esta inversión es clave para el futuro económico del país.

“Cuando utilizamos chat, el celular, los vuelos de los aviones o el servicio de tu refrigerador, todo depende de datos”, apuntó.

La inversión plantea una base en el central estado de Querétaro, lo cual consolidará a la entidad como epicentro tecnológico.

La infraestructura de Cloud HQ permitirá interconectar servicios cotidianos y empresariales, desde mensajes y bases de datos hasta aplicaciones de inteligencia artificial, impulsando la transformación digital y la competitividad económica de México, señaló Ebrard.

Asimismo, Keith Patrick Harney, director de operaciones de CloudHQ, explicó que la inversión será para instalar seis centros en un área de 52 hectáreas, que albergarán datos en la nube y de inteligencia artificial.

Según el directivo, constarán de unos 900 megavatios de carga informática crítica, sin embargo, ya aseguró la energía inicial para confirmar los primeros 200 megavatios al realizar una inversión previa de 250 mdd.

SLP

EFE

