La BMV liga tres sesiones a la baja

Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0.38%, tercer baja consecutiva, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en 70,885.22 unidades, contrario a los mercados en el mundo que se apuntaron avances.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, debido al optimismo sobre el sector tecnológico, así como una corrección, luego de las fuertes pérdidas observadas durante las últimas dos semanas", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0.38% para ligar tres sesiones a la baja".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Bimbo (-2,95 %), Chedraui (-2,88 %), Inbursa (-2,7 %), Genomma Lab (-2,63 %) y Walmex (-2,15 %).

En la jornada, el peso mexicano se depreció 0.58% frente al dólar, al cotizar en 17.23 unidades por billete verde, frente a los 17.13 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

Por otra parte, Wall Street cerró este miércoles en verde, impulsado por los valores tecnológicos, pese a que las actas de la última reunión de la Reserva Federal revelaron cierta división entre sus miembros en cuanto a los recortes de tipos.

Al cierre del parqué neoyorquino, las mayores ganancias fueron para el Nasdaq, del 0.78%, hasta 22,753 puntos; seguido por el S&P 500, un 0.56%, hasta 6,881 unidades; y por el Dow Jones, un 0.26%, hasta 49,662 enteros.

Las grandes tecnológicas registraron avances , como Amazon (1,7 %), favorecida por una inversión del fondo Pershing Square, mientras que Alphabet, Apple o Meta mantuvieron sus subidas por debajo del 1 %.

En otros mercados, destacó la subida en los futuros del petróleo de Texas, del 4,6 %, hasta 65,19 dólares el barril, impulsado por los escollos en las conversaciones nucleares entre EE.UU. e Irán.