México busca revisión del T-MEC para impulsar desarrollo: Velasco

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- Como parte de sus primeras actividades como canciller, Roberto Velasco declaró que México va por la revisión del T-MEC con el fin de que continúe siendo un motor de desarrollo y de crecimiento y dijo que en materia de seguridad habrá cooperación sin subordinación.

México impulsa revisión del T-MEC para desarrollo y seguridad

Durante un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expuso que la agenda prioritaria será la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, además del impulso al crecimiento económico, la protección consular y la defensa de la comunidad mexicana en el exterior.

"Nuestro método será la construcción de alianzas, desde el respeto mutuo y el derecho internacional, no desde la confrontación. Con nuestros socios de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, esto se traduce en respaldar, desde la perspectiva política, el proceso de revisión del T-MEC para que continúe siendo un motor de desarrollo y de crecimiento para nuestro país, y en mantener una cooperación en materia de seguridad, cimentada en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, sin subordinación y en estricto apego a nuestra Constitución y al derecho internacional", expresó.

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Política exterior mexicana y retos internacionales

Velasco destacó que en América Latina y El Caribe, México ejerce una política fundada en la convicción de que la integración regional es un instrumento que puede encontrar soluciones a retos en salud, desarrollo tecnológico y causas de la migración.

"Reafirmaremos nuestros principios, como lo hacemos con Cuba desde la solidaridad y la no intervención", dijo. Apostó también por la apertura de vínculos con Europa, Asia y otras regiones.

Ante la reconfiguración internacional, el canciller Velasco indicó que México estará presente "construyendo, influyendo e inspirando" un sistema más eficaz y equitativo, favorable a la paz y al multilateralismo: "Y propicio para que nuestro país consolide su propia transformación en una sociedad más justa, próspera y democrática.

"No tememos el cambio, vemos en él, la posibilidad de hacer crecer y prosperar a México, de asumir el papel natural que corresponde a nuestra historia, a nuestra estratégica posición geográfica y a la grandeza de nuestro país. Tenemos base sólida para ello (...)", comentó al destacar a la política exterior como instrumento de las y los mexicanos.

En la Cancillería, invitó a las personas funcionarias de la SRE a colaborar con lealtad, patriotismo y disciplina.

"Asumo esta responsabilidad en un momento en el que el orden internacional, sustentado en reglas y en principios razonablemente claros y aceptados por todos, pasa por una reconfiguración muy profunda", expresó.

Reconoció que el Servicio Exterior Mexicano es una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano y el instrumento más sólido de la política exterior: "Está llamado nuevamente a contribuir desde el exterior en nuestras misiones permanentes, embajadas y consulados, a la construcción de las condiciones que favorezcan el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad y la reducción de la pobreza y las desigualdades".

"Debemos de asegurar que la diplomacia contribuya de manera real y sustantiva al bienestar, la prosperidad compartida y la dignidad de nuestra gente, erigiéndose como uno de los factores que consolide la transformación en curso", comentó al comprometerse a valorar y potenciar el talento.

Agregó en su mensaje que México tiene la responsabilidad, el prestigio y la capacidad para incidir en las discusiones internacionales en temas como la acción climática, y promover una gobernanza migratoria que garantice una movilidad ordenada, segura y regular.