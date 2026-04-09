Industria automotriz mantiene crecimiento en marzo

En marzo, la producción automotriz se ubicó en 343 mil 520 unidades, un 2.5% más que en marzo del año anterior, según cifras del Inegi.

Este crecimiento representa la fabricación de 8 mil 455 vehículos más que en marzo del año anterior.

Audi y Volkswagen fueron las armadoras que más incrementaron su volumen de producción en un 70.5% y 50%, respectivamente.

Honda aumentó 24.7% su volumen de producción; KIA un 17%; Mercedes Benz un 2.6%; Stellantis un 7.4%; y Toyota un 1.7%.

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En tanto, General Motors disminuyó 4.7% su volumen de producción; y Nissan un 16.6%. El pasado 27 de marzo, Nissan completó el cierre de la planta de CIVAC en Cuernavaca, Morelos y está en proceso de cerrar la planta COMPAS en Aguascalientes.

Otras armadoras que disminuyeron su producción en marzo fueron Ford con 4.5% menos; Mazda un 24%; y JAC, 14%.

En cuanto a exportación, se enviaron 310 mil 205 vehículos al extranjero en marzo, un 4.2% más respecto al mismo mes del año anterior.

Acura incrementó 47% su volumen de exportación; Audi un 209%; General Motors un 7%; KIA, 20.3%; Mercedes Benz, 28%; y Volkswagen un 67%.

Por el contrario, BMW disminuyó 35% su volumen de exportación; Honda un 13%; Mazda, 6%; Nissan, 31%; Toyota, 16%; y Stellantis, 3.2%.

En cuanto a la exportación por países, hacia Estados Unidos se enviaron 235 mil 432 vehículos en marzo, un 2.2% menos que en marzo del año anterior.

Hacia Canadá, las exportaciones aumentaron 52% con el envío de 39 mil 009 vehículos; hacia Alemania crecieron 88% con el envío de 12 mil 213 vehículos; y hacia Brasil aumentaron 81% al exportar 4 mil 748 vehículos.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz destacó que, en el acumulado del primer trimestre, la producción automotriz se posiciona como el segundo mejor trimestre de toda la serie histórica, con una producción de 969 mil 294 unidades, superior a lo reportado en 2019.